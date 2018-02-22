報導藏曆新年 《紐時》記者遭中國警方拘留17小時

圖為流亡藏人的新年祭典。（美聯社）

2018-02-22 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》（The New York Times）駐北京記者邁爾斯（Steven Lee Myers）及其攝影師薩布里（Gilles Sabrie）為報導西藏的藏曆新年，遭中國警察關切並拘留近17個小時。邁爾斯之後在《紐時》上刊出文章，報導遭拘留的經驗。

《紐約時報》本週日（18）刊出《紐時》駐北京記者邁爾斯，為報導西藏宗薩寺的藏曆新年傳統，與攝影師薩布里遭中國警方拘留近17個小時並被盤查的經過。邁爾斯稱，自己跟攝影師到達宗薩寺後，警察立即出現，兩人「被送到了最近的派出所」，表面上的原因是「要向地方當局登記」入境，但到達派出所後又被告知「要等從（四川省甘孜藏族自治州）德格縣來的領導了解狀況」且「不能使用電話」。

邁爾斯稱自己跟攝影師當下「算是被軟性拘留」，而在代表團到後，邁爾斯與攝影師便被送到康定，形同被驅逐。兩人約凌晨2點到達康定的飯店，又被名為劉曉莉（音譯）的女性警方代表盤問約1小時，確定兩人是否於前1天早上10點被警方拘留。第2天則在劉曉莉等人陪同下，邁爾斯與薩布里被送往四川成都的機場，搭機回北京。

邁爾斯表示，據駐中國外國記者協會（Foreign Correspondents’ Club of China）最新調查，駐中國的記者會被騷擾、拘留，或遭人身侵犯，記者在敏感地區受阻礙的次數更多。但中國外交部和國務院新聞辦公室皆未對他跟攝影遭拘留一事做出回應，外交部發言人華春瑩也稱，多數駐中國記者在中國進行報導時，都沒有遇到問題。