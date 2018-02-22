川普拿紙條提示 「聆聽佛州受害者心聲」 網批關懷也要提醒？

川普與會佛州槍擊案的倖存學生，被拍到手持一張「提示紙條」，提醒他如何與倖存學生們互動。（美聯社）

2018-02-22 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國14日在佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）發生槍擊案，造成17人死亡，使佛州學生們罷課抗議要求加強槍枝管制，美國總統川普也在21日與倖存學生會面。在與會中，川普被拍到手持一張「提示紙條」，提醒他如何與倖存學生們互動。

綜合外電報導，美國總統川普本週三（21）會見佛州槍擊案的倖存學生，且被拍到他在與會中，手拿一張「提示紙條」，提醒川普如何與學生們互動。紙條上共有5點，包括：「你最想讓我知道的經歷是什麼？」、「我們能做什麼讓你感到安全？」、「需要什麼可以有效幫助你的人或物品？」、「需要的資源？意見？」、「我聽見你的心聲」（按照片可見內容列出）。川普在與學生交談的過程中，則未使用到「提示紙條」，也以溫和語氣主持會面。

另外，川普的西裝袖口也被拍到寫著「45」的字樣，標示川普為美國第45任總統。紙條曝光後，網友批評川普：「安慰人也需要提醒？」、「原來川普需要提醒他應該聽受害者講話」、「基本的關懷也不會嗎？」、「這個紙條顯示他根本不關心這些槍擊案受害者」，也有網友問「川普需要在袖口上寫45提醒他是第45任總統？」。