女童玩中國製磁性黏土腹痛 尿液砷含量竟超標10倍

2018-02-22 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國一家人上月在購買中國製的玩具「磁性黏土」（Magnetic Putty）給女兒完之後，發現女兒出現身體不適的狀況，經檢測後發現，女兒尿液中的砷含量竟超出安全標準10倍。

綜合外電報導，英國的凱利（Kelly）一家上月透過網路電商亞馬遜（Amazon），購買了益智玩具「磁性黏土」給兩個女兒，但其中一個女兒妮芙（Neve）在玩過黏土後，出現胃痛等不適症狀，經檢測後發現，妮芙尿液中的砷含量超出安全標準的10倍。

母親法蘭西斯（Frances）把這件事公開在社群網站上，指出「現在已有毒物專家在處理我們女兒的問題，他們也對妮芙的狀況感到很震驚。幸好妮芙身體沒有出現其他症狀，且她在從1月份後就沒有接觸過磁性黏土，我們祈禱未來妮芙體內的砷含量能降低」。

亞馬遜則已將造成砷含量超標的「磁性黏土」品牌從網站上移除，英國北安普敦郡貿易標準局（Northamptonshire Trading Standards）也已禁止市場上販售該牌「磁性黏土」。但同牌的「磁性黏土」仍可在「淘寶網」和「阿里巴巴」上購買，且標示製造地為中國，但「阿里巴巴」上的磁性黏土產品已撤下「中國製造」的標示。

砷中毒的症狀包括嘔吐、腹痛和腹瀉，長期接觸可能導致心臟病和癌症。