玩壞？時裝週提「人頭」走秀 台下觀眾全嚇傻...

男女模拿自己的人頭走秀，引發正反聲浪。（圖擷自Instagram）

2018-02-22 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕時裝週被玩壞了？義大利米蘭時裝週（Milan Fashion Week）本週三開幕，各大時裝品牌在伸展台上較勁，義大利時裝品牌Gucci在其秋冬裝服裝秀上大搞創意，讓男女模提著自己的「人頭」登場走秀，嚇壞不少台下觀眾，不過也因此成功創造話題。

美國《商業內幕網》（Business Insider）報導形容，「Gucci的模特在米蘭時裝週上失去了他們的頭顱！」報導指出，Gucci的秋冬裝服裝秀由Gucci創意總監米凱萊（Alessandro Michele）主導，除了把伸展台打造成手術室，並複製出模特的頭，讓他們戴著自己的頭走秀。

許多台下觀眾一片驚呼，不少人為其創意喝采，有時尚評論員大讚，「Gucci砍了他們的頭...是的，我喜歡這個！」不過也有不少人看到後大感困惑，有評論員感嘆「我愛Gucci，但能還給我們以往美好的時裝伸展台嗎？而不是一個手術室。」、「讓我知道我並非唯一被Gucci嚇到的人」。

時尚雜誌《Vogue》表示，Gucci此次走秀與羅馬一家科技藝術工作室合作，用6個月的時間打造與模特同型的假人頭，再加上又在秀場上擺放一張手術台，確實讓不少觀眾感到震撼。