遭速食店員歧視稱「中國佬」南韓博士生怒槓經理、收銀員

2018-02-22 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國速食連鎖店「塔可鐘」（Taco Bell）被爆料，有收銀員在一名南韓籍顧客的帳單上寫上種族歧視字眼「中國佬」（Chink），引起輿論熱議，該收銀員則在事件公開後被解雇。

綜合外電報導，一名25歲的南韓博士生李應永（In Young Lee，音譯）17日在臉書爆料，自己跟朋友在週五晚上去費城一間塔可鐘分店吃消夜，並告訴收銀員自己的名字是「史提夫」（Steve），以便省下告訴員工拼寫自己本名的時間。但李應永拿到帳單後發現，自己的名字「史提夫」後面竟被加上「中國佬」一字（STEVE CHINK），讓李應永憤怒質問收銀員原因。

收銀員表示，當時有3名名叫「史提夫」的顧客，加上「中國佬」只是為了方便辨認身份。李應永則更生氣認為，該收銀員不但沒道歉，還為自己的歧視言語辯護。儘管收銀員最後向李應永道歉，但李表示，他在餐廳用餐時，聽到該收銀員在廚房內又以「中國佬」一字開玩笑，形容剛剛發生的狀況。李應永稱自己再度向收銀員憤怒咆哮，引起店經理注意，並得到店經理道歉，卻也被指責「對店員態度不佳」。

李應永說，「在被稱作『中國佬』後，我當然無法平靜，且店內的顧客也都反對該收銀員和店經理的行為，使經理和收銀員道歉」。塔可鐘則在事後發表聲明，不會容忍員工使用歧視字眼，並開除該名歧視員工，為確保類似事件不再發生，將再次培訓該分店員工。李應永表示，沒想到這件事會被新聞報導，也認為相關事件同樣發生在其他人身上，自己有責任把這件事公開。