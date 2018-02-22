美智庫報告：中國可能在突襲台灣前暗殺美國總統

美智庫報告指出，進入大國競爭的時代，可能會出現中國突襲台灣、暗殺美國領導人等突發狀況。（路透）

2018-02-22 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國、俄國的崛起與步步進逼，美國自冷戰後作為全球唯一一個「超級強國」的地位受到挑戰。有報告指出，進入大國競爭的時代，許多突發狀況可能在這段時期發生，包括中國突襲台灣、美國領導人遭暗殺等事件。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發布最新報告，針對大國競爭可能發生的突發狀況進行詳述。報告中指出，「突發狀況」一向是戰爭的基本元素，然而，現今呈現出在世人眼前的高威脅層級，讓我們需要迫切思考未來可能發生的突發狀況。

報告中點出美國需要特別注意的地方，像是中國和俄國的崛起，已經能夠在戰場上挑戰美軍；大國間長久的和平可能產生的安逸錯覺；距離最近一次的大國競爭，軍事科技上已經有了大幅度的變化。

報告中提出了18種含蓋戰略、技術、戰爭和政治等領域的突發狀況。在戰略突襲方面，台灣和越南被認為是最有機會爆發衝突的地方，屆時的可能狀況為：「中國在台灣即將宣布獨立前發動攻擊，在台周邊形成包圍網，但不直接攻擊美軍在太平洋的部署，多數的美國盟軍呼籲對話解決衝突，美國則決定在態勢不穩定的情況下按兵不動。」

此外，報告還指出作戰原則改變的突發狀況，簡單地說即為「不按牌理出牌」，以乎意料的方式來使用自身能力和科技，讓局勢產生重大變化，暗殺他國領導人是可能做法之一。

報告中提出中國斬首美國領導階層的可能性，其中一個時機，便是在對台灣發動奇襲之前執行，讓美國在處理台灣問題上失去正當性。