以槍制槍! 川普考慮讓教師佩槍武裝對付匪徒

2018-02-22 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）14日發生槍擊案，造成17人死亡，引起佛州數千學生罷課抗爭，要求加強槍枝管制。川普也在21日會見倖存學生，並表示考慮以武裝教師的方式快速解決槍擊事件。

綜合外電報導，美國總統川普本週三（21）會見佛州道格拉斯中學槍擊案的倖存學生，並在會中稱，他正考慮讓受訓的學校僱員，可隱藏式攜帶武器，以應對校園槍擊事件，以便快速在執法人員到現場前做出反應。

川普說，他認為這項提案可以「讓潛在的攻擊者三思而後行」，也指出「攻擊平均約持續三分鐘，之後警察需要5到8分鐘的反應時間進入現場，結束攻擊。如果當下有擅長射擊的教師，警方很快就能平息槍擊事件」。

但川普也說，這項提議「當然有爭議，但我們同時會研究其他想法」。有槍擊罹難者家屬表示，比起武裝教師，更希望看到教師們有預防再度發生槍擊案的相關知識。

除了考慮武裝教師，川普也在佛州校園槍擊案發生後，簽署行政命令，將槍枝改造裝置「撞火槍托」（bump stock）列為違禁品。去年的賭城槍擊案槍手裴德克（Stephen Paddock），即以撞火槍托改造武器。