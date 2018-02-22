賣場經理「鮑魚鑑賞」遭偷拍 19歲女主角曝光！

英國東英吉利地區的特易購（Tesco）大賣場，本月10日遭民眾直擊辦公室裡一對男女大搞活春宮，驚見男方不斷品嚐女方的「鮑魚」。（圖擷取自YouTube）

2018-02-22 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國東英吉利（East Anglia）地區的特易購（Tesco）大賣場，本月10日遭民眾偷拍直擊辦公室裡一對男女大搞活春宮，驚見男方不斷品嚐女方的「鮑魚」，影片則在網路上瘋狂流傳。事件女主角最近接受媒體訪問表示，當時出於失控才會做出如此愚蠢的行為，現在很想逃到巴西遠離這一切。

事件女主角、19歲的可比（Caitlyn Kirby）接受英國《太陽報》訪問時坦承，她當時已經和男主角、35歲生鮮農產品部經理福斯（Neville Fox）互相曖昧有幾個星期，事發當天為晚間7時許，她的工作已經結束，但福斯的工作還未完成。

兩人就在此刻情慾流動、天雷勾動地火，慾火焚身到辦公室解決，也在此時被民眾拍到福斯「鮑魚鑑賞」的一刻。可比說，「在那一刻，我簡直是瘋了」、「他先主動上我後，接著我隨之附和，一切都是出於失控」、「接下來就發生全世界都看到的事情」。

事件爆發後一週，影片在網路上瘋傳，可比突然爆紅，在臉書接收到304位主要來自十幾歲男性的交友邀請，迫使她緊急關閉個人社群網站頁面，但這個情形卻讓她的一些家人羨慕不已。可比說，她的姐姐真的很「忌妒」她，還稱她是「諾里奇（英格蘭東區城市）的金卡戴珊（Kim Kardashian）」。美國明星金卡戴珊曾經因為性愛影片曝光而爆紅。

相對姐姐的「忌妒」，可比的父母則非常不高興。可比說，她現在心中無比的懊悔，對福斯的女友感到非常抱歉，現在她也已經離開從16歲開始工作的特易購賣場，「我已經為這個愚蠢的錯誤付出昂貴的代價」、「我可能會搬到巴西來擺脫這一切」。

相關影片請見：

兩人就在此刻情慾流動、天雷勾動地火，慾火焚身到辦公室解決，也在此時被民眾拍到福斯「鮑魚鑑賞」的一刻。（圖擷取自太陽報）

事件女主角可比表示，當時出於失控才會做出如此愚蠢的行為，現在很想逃到巴西遠離這一切。（圖擷取自太陽報）

可比從16歲就開始在特易購賣場工作（圖擷取自太陽報）