2017年世界清廉度排名 台灣排第29名

國際透明組織公布《2017年貪腐印象指數》調查，台灣在180個國家或地區中，清廉程度排第29名。（圖擷自transparency.org）

2018-02-22 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕國際透明組織公布《2017年貪腐印象指數》調查，台灣在180個國家或地區中，清廉程度排第29名，較前年進步2名，最清廉國家則是已連續兩年居冠的紐西蘭。

調查指出，2017年全球《貪腐印象指數》平均僅43分（總分100，分數愈低愈貪腐），且有69%國家分數低於50分，代表全球有約60億人口活在貪腐國家中。

紐西蘭連續兩年居冠

該調查分析指標包括聞自由、言論自由等等，調查對象為專家或商業人士，台灣在2017年得分為63分，僅排在第29名，居冠的紐西蘭獲得89分，丹麥88分排第二，芬蘭、挪威、瑞士則同為85分同為第三名。

中國以41分排名77

加拿大82分排第11名，美國75分排第16名，亞洲方面，排名最高為第6的新加坡84分，香港77分排第11名，日本73分排第20名，中國則以41分拿下第77名。全球最貪腐國家為索馬利亞，得分僅9分。

該調查報告指出，全球貪腐狀況令人憂心，多數國家處理貪腐問題上進展相當緩慢，即便是居冠的紐西蘭，得分也從2016年的90分下降到2017年的89分。