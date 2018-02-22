緬甸祐瑪銀行爆炸 2死22傷

2018-02-22 06:14

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸仰光東北部臘戍市一家銀行昨晚發生炸彈爆炸事件，造成2死、22人受傷。目前警方尚未查出嫌犯，由於當地有幾個種族與緬甸政府軍作戰，官方不排除爆炸與此有關，但是在巿區有針對性的攻擊仍屬罕見。

《法新社》報導，一枚炸彈在撣邦（Shan）臘戍鎮（Lashio）遭引爆，事發地點是祐瑪銀行（Yoma Bank）的分行，爆炸威力強大，波及毗鄰的另一家銀行，銀行窗戶破碎，街上汽車受損。

警方發言人表示，2名死者是銀行女職員，截至目前沒有任何組織出面承認犯案。