白宮：川普將接見佛州槍擊慘案倖存學生

2018-02-22 05:20

〔中央社〕美國佛羅里達州槍擊慘案倖存學生今天大聲疾呼，要求立法嚴管槍枝販售。白宮指出，總統川普將在白宮傾聽會中接見這起槍擊案的倖存學生。

美聯社報導，白宮指出，川普將「主持一場如何改善校園安全的談話」。與會人士還將包括1999年4月科羅拉多州可倫拜高中（Columbine High School），以及2012年12月康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）倖存者代表團。

包括相關學校家長、學生和教師，以及副總統彭斯（Mike Pence）與教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）也將參加。

一名槍手14日使用AR-15半自動攻擊步槍，造成佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）17人喪命，事件再度引爆美國擁槍權和公共安全由來已久的論戰。

倖存學生今天在佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）手持「#不再重演」（#NeverAgain）標語，要求立法禁止販售凶嫌使用的那一類攻擊步槍。

川普政府正尋求對這起槍擊慘案有所回應。白宮表示，川普「期待開誠布公討論如何才能確保我們學生安全」。