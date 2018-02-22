佈道家葛理翰撫慰人心 有如美國教宗

2018-02-22 00:38

〔中央社〕美國著名佈道家葛理翰辭世，享耆壽99歲。葛理翰一生以行動和著作傳教，更是危機時刻的心靈撫慰者，數十年來影響無數人，美媒記者盛讚他在美國扮演的角色幾乎接近教宗。

葛理翰（Billy Graham）1918年11月7日生於北卡羅來納州夏洛特，1934年靈性覺醒，從此改變人生的道路。他就讀佛羅里達聖經學院，也就是現今的佛羅里達三一學院，1939年被任命為美南浸信會牧師。

1950年，葛理翰在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）成立「葛理翰佈道協會」（Billy Graham Evangelistic Association, BGEA），並且開辦廣播節目「抉擇時刻」（Hour of Decision），每周播放。

1950年代電視興起，葛理翰成為電視佈道先驅。

葛理翰佈道遍及全美以及全世界，傳道長達70年。他也是31本書的作者，其中多數被翻成數種語言。

法新社報導，葛理翰也是危機時刻的心靈撫慰者，他曾帶領全美為九一一恐怖攻擊事件進行祈禱。他也曾主持詹森（Lyndon Johnson）和尼克森（Richard Nixon）總統葬禮追思儀式。

葛理翰曾經是美國多位總統的顧問。艾森豪（Dwight Eisenhower）和甘迺迪（John F Kennedy）向他請益，他也是尼克森的專任牧師和高爾夫搭檔，老布希（George H.W. Bush）1991年曾邀請他赴白宮祈禱，請求指引度過波斯灣戰爭第一個長日。

不過，在所認識的總統中，葛理翰發現，只有卡特（Jimmy Carter）總統和他一樣虔誠。

葛理翰受訪時曾說：「我最大的安慰來自於我知道我屬於基督，不論發生什麼事，祂決不會丟下我或是放棄我。只要我在地球的一天，祂都會與我同在。有朝一日，我會在天國與祂相會，永遠和祂在一起。我期待那一天的來臨。」

華盛頓郵報記者威爾斯（Garry Wills）曾經撰文說：「葛理翰是我們見過最為接近全美教宗的人物。」

葛理翰和中國傳教士的女兒鍾路得結婚，育有5名子女。