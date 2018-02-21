連狗都有黨證！ 德最大在野黨「黨員投票」遭疑

德媒《畫報》以這隻狗的名義向社民黨申請入黨，沒想到最終還真的取得黨證。（擷取自德國《畫報》）

2018-02-21 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國最大在野黨社會民主黨（SPD）近日爆發爭議，該國發行量最大的《畫報》當地時間週二（20日）刊出1隻狗狗的照片，稱牠擁有社民黨黨員身分，「可以在黨內選舉投票」，消息見報立即引發輿論譁然。

根據《路透》報導，德國總理梅克爾帶領的保守聯盟月初與社民黨達成組閣協議，有望共同組件一個大聯合政府，終止長達4個月「政府空轉」的危機，不過這項談判協議需要提交給社民黨46.4萬名黨員同意，相關投票已於近日展開。

然而，德媒《畫報》今以大篇幅抨擊社民黨，稱該黨黨員審核極為鬆散，任何人都可以輕易地偽裝成該黨黨員，進而取得投票資格。為證明所言不虛，《畫報》團隊找來一隻名叫利馬（Lima）的狗，以牠的身分向社民黨申請入黨，最終竟真的取得社民黨黨證，成為正式黨員。

《畫報》發言人表示，重點並不在狗狗身上，此舉只是為了證明假造黨證投票有多麼容易，強調「若想藉非法手段操作聯合政府投票，是件十分簡單、輕鬆的事情」。

對此，預計將於4月接任社民黨黨魁的娜勒絲（Andrea Nahles）表示，這隻狗並不能參與投票，她接著也承諾，未來將對黨員身分的審核加緊把關，若有心人想藉此影響投票結果，將循法律途徑解決。