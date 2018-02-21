佛州槍擊致反槍情緒漲 他將愛槍「劈成兩半」

派帕拉多發起「#Oneless」行動，獲網友熱烈迴響。（圖擷取自臉書）

2018-02-21 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1所中學14日發生校園槍擊案，兇手持槍闖入掃射，造成17名師生死亡，使得美國國內禁槍聲浪再起。1名過去擁護槍權的民眾在網路上發布影片，把自己的同款半自動步槍從中切成兩段，獲無數擁槍網友迴響。

由紐約州男子派帕拉多（Scott Pappalardo）17日上傳的影片在臉書上瘋傳，影片中他拿了把電鋸，將與佛州槍擊案中，槍手用以行兇的同款AR-15戰鬥步槍從護木處連同槍管切成兩段，他直言，希望藉此能確保這把槍永遠不會如那把奪走17條人命的步槍，同樣被用於殺傷人們。

據了解，派帕拉多曾是名槍枝權的擁護者，更曾把保障人民持有和攜帶武器權利的「美國憲法第二修正案」條文刺在手臂上，他也直言，在這次槍擊案發生後，擁、反槍兩派的爭執雖仍無法解決，但自己「只希望手中這把被切斷的步槍，能代表美國又少了一把致命武器」。

影片上傳至今已突破2100萬次觀看，不少擁槍網友紛紛響應他的行為，發起「#Oneless（少一把槍）」的行動，並上傳摧毀自有槍械的影片或照片，希望能喚醒其餘民眾對槍械氾濫的重視。

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