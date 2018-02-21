中國人在日本非法開黑車 「行動支付」成脫罪良方

隨著中國旅客數量增加，中國人在日本「非法開黑車」的現象越來越常見。（圖擷取自騰訊網）

2018-02-21 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕隨著近年赴日旅遊的中國遊客日益增加，不少中國民眾嗅到新商機，紛紛前往日本「開黑車」接客，日本警方去年曾展開專案行動打擊非法載客者，但相關非法行為不減反增，日本政府更表示，中國人愛用的「行動支付」，是取締這類非法行為最大的阻礙之一。

綜合外媒報導，日本京都府東山警署昨（20日）以涉嫌違反《道路交通法》為由，逮捕了一名43歲的中國籍王姓男子，王男遭控在未獲許可的情況下，在日本多地無證駕駛出租車輛接送中國遊客，來往機場與各大旅遊景點。王男被捕後對犯罪行為供認不諱，日本警方將根據相關法規對其開罰。

根據不願透露姓名的赴日中客所言，之所以選擇搭乘黑車是因為開車的都是中國人，語言溝通方便，同時還可以充當響導，「同文同種的，比較不會被騙」。

日本政府指出，這種現象日益常見，隨著中國遊客赴日旅遊的數量增加，越來越多在日本居住的中國人選擇跳入這個俗稱為「開黑車」的非法行業，將自駕車充當計程車，用以接客賺錢。當局憂心，這些黑車司機是道路交通的安全隱憂，同時也已影響從事相關產業本國人的收入與國庫稅收。

對此，日本警方年前已展開專案調查，但很快便踢到鐵板，由於「黑車產業」均透過專門的APP進行叫車動作，加上日益普及的「行動支付」，司機們與遊客間通常不會發生現金交易，要徹底取締有一定難度。