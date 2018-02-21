家屬沒錢付28萬費用 醫院當場拔掉維生器讓病人死亡！

金恩（見圖）家人沒錢付醫藥費，院方竟當場拔掉他的生命維持器，導致金恩在5天後死亡。（圖擷自express.co.uk）

2018-02-21 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名39歲男子金恩（Adrian King）日前和朋友懷特（Nicola Wright）到埃及旅遊，因突發性腎臟衰竭被送往醫院急救，不料搶救到一半院方要求他的家人先支付7000英鎊（約新台幣28.5萬元）的醫療帳單，由於當時家人沒錢付款，院方竟當場拔掉他的生命維持器，導致金恩在5天後死亡。

綜合外媒報導，懷特的旅伴指出，原本他們在撒哈拉沙漠騎駱駝，在中午時金恩突然身體不適，隨後兩人搭乘計程車前往醫院，然而院方竟以保險過期為由，向金恩家人索取醫療費用，否則將把生命維持器關掉。

金恩的父親班富爾德（Charle Bumford）指控，院方當時威脅「兒子的旅行保險是無效的，你要不然就是現在付醫療費，要不然就是我關掉維生機器。」由於當時付不出錢，醫師竟馬上關掉設備，接著往外走。

院方聲稱，金恩是死於心臟驟停，不過班富爾德和懷特都強調，院方從沒向他們提過心臟驟停這件事。驗屍官海恩（Andrew Haigh）也補充，金恩死於腎衰竭，但是沒有得到院方有效的治療也是造成他死亡的原因之一。

金恩的家人事後努力集資將金恩屍體送回英國，保險公司則稱，金恩在購買保險時沒有註明他曾在2015年時因腹膜炎住院，導致這份保險無效。