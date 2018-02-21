超模劉雯拜年用「lunar」 遭中國網友追殺媚韓！

劉雯為全球最高薪的模特兒之一，也是美國品牌「維多利亞的秘密」所僱用的首名中國模特兒。（圖擷取自Instagram）

2018-02-21 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國超級名模劉雯最近藉由社群網站Instagram向粉絲拜年，附上與名媛鄧文迪的合照，但卻因為一句「happy lunar new year」，遭到中國網友砲轟，群起圍攻指責她崇拜韓國，目前她已經將「lunar」改為「Chinese」。

《英國廣播公司》（BBC）報導，世界上不只中國一個國家歡度農曆新年，越南、韓國、新加坡、台灣等國家也都在過春節。劉雯使用「lunar」這個詞，是與月亮有關，即是農曆的意思。且愈來愈多的西方人開始使用「Lunar New Year」，而不是使用「Chinese New Year」，因為這樣可以更加合理和中性化，不厚此薄彼。

報導提到，劉雯這樣的新年祝賀用詞，卻遭到中國網友以「強烈的民族意識」追殺。網友表示，「如果連中國人自己都不尊重自己的文化，你怎麼能期待他人尊重你呢？」、「你去年叫中國新年，今年又叫農曆新年，真噁心！」、「如果你這麼想當越南人，那就離開中國，別回中國。」

也有網友認為劉雯的說法沒有錯，「新年好！那些不喜歡農曆（lunar）這個字眼的人應該重新回到學校學習英語。」、「兩種表達都可以。你不應該因為網上的欺凌而改變。越是這樣這些網上欺凌者越會得逞。」

據了解，劉雯為全球最高薪的模特兒之一，也是美國品牌「維多利亞的秘密」所僱用的首名中國模特兒。