怕干擾後輩受訪... 羽生結弦「跪地爬行照」網瘋傳

羽生結弦近日一張「趴地回頭照」，引發網友熱烈討論。（圖翻攝自朝日新聞推特）

2018-02-21 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕23歲日本「滑冰王子」羽生結弦（Yuzuru Hanyu），17日在平昌冬奧勇奪花式滑冰競賽二連霸，全球粉絲為之瘋狂，而帥氣的羽生結弦，不僅場上技術精湛，私下個性也很討喜。近日一張「趴地回頭照」以及釋出的影像片段，引發網友熱烈討論。

據悉，這段影片是20歲日本選手宇野昌磨（Shoma Uno），正在接受媒體聯訪，路過通道的羽生結弦，疑怕干擾隊友受訪，突發奇想低頭跪地爬行，從宇野昌磨身後通過，直到確定不會入鏡，搶走風采後迅速起身，途中還不忘回頭探查。

當時雙手置於背後、專心應答的宇野昌磨，似乎也察覺到羽生結弦的怪異舉止，下意識地轉頭瞄了一眼，嘴角微微上揚，但轉瞬即逝，彷彿忍住想偷笑的衝動，繼續一本正經地聆聽記者提問，不過逗趣場面仍被眼尖媒體捕捉播映上網，網友大讚「太可愛了」、「如此搞笑」、「非常體貼」、「尊重」、「紳士」、「很帥」。

傷癒復出的羽生結弦，本屆冬奧表現依然出色，16日在短曲項目中，完美呈現3周半跳、4周跳等高難度動作，奪下111.68高分，隔日又在長曲項目上，獲得206.17的好成績；兩天總計317.85分蟬聯金牌。同隊的宇野昌磨，則以306.90分拿下銀牌，賽後兩人站在一起手持日本國旗合照，羽生結弦還激動地摸摸小老弟的頭，彷彿訴說著「幹得好」，對方則一臉害羞靦腆，互動讓人看了會心一笑。