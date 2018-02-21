感人！佛州槍擊案英勇救人 殉職教師葬禮自稱混蛋

美國佛羅里達州14日發生校園濫射案，英勇救人的地理教師貝格爾（圖右）也不幸罹難（圖擷自推特）

2018-02-21 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州14日發生校園濫射案，造成至少17名學生死亡，當時英勇救人的地理教師貝格爾（Scott Beigel）也不幸罹難，他的葬禮18日舉行，他的未婚妻戈斯勒（Gwen Gossler）在葬禮上依照貝格爾的遺願，公開他是個「混蛋」。

綜合外媒報導，貝格爾在槍擊案發生時，協助學生到教室避難，他的學生緊急躲進桌下，但當時他並未躲起來，僅把門鎖起來，最後不幸中槍倒地，據稱因為他倒下的身體把門頂住，槍手克魯兹（Nikolas Cruz）無法開門進入，因而救了學生一命。

貝格爾的喪禮18日舉行，其32歲未婚妻戈斯勒（Gwen Gossler）表示，兩人曾在電視上看到校園槍擊案的報導，當時貝格爾曾說，「答應我，如果發生在我身上，你要告訴他們真相，『告訴他們我其實是個混蛋，不要提我是英雄之類的話。』」

戈斯勒哭著說，「好的史考特（貝格爾），我照你說的做了，現在我可以說實話：你是一個非常特別的人，你是我的真愛和靈魂伴侶。」不少在場者和學生也跟著哭紅雙眼。