通俄門再一人被起訴 俄羅斯富豪女婿認罪

美國「通俄門」案愈演愈烈，調查該案的特別檢查官穆勒，對律師范德斯旺起訴，理由為他對聯邦調查局（FBI）說謊，范德斯旺則在今天認罪。（彭博）

2018-02-21 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國「通俄門」案愈演愈烈，調查該案的特別檢查官穆勒（Robert Mueller），對律師范德斯旺（Alex van der Zwaan）起訴，理由為他對聯邦調查局（FBI）說謊，范德斯旺在今天認罪。累計「通俄門」案已經起訴訴4名美國人、13名俄國人、3個俄國機構。

綜合媒體報導，范德斯旺為俄羅斯知名億萬富豪可翰（German Khan）的女婿，他被穆勒指控，2017年就其律師事務所2012年烏克蘭相關業務、以及與川普前競選副總幹事蓋茨（Rick Gates）的關係對FBI說謊。

穆勒的刑事起訴書顯示，范德斯旺去年11月接受FBI盤問時說謊，他聲稱不明白與川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）、以及一名代號為A的人士之間的郵件沒有交給特別檢察官辦公室，但事實上他已經刪除該郵件。

川普前競選團隊的曼納福特和蓋茨，將面臨洗錢、為烏克蘭從事政治工作等案件起訴。范德斯旺已經在今天承認犯罪。