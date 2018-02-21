敘軍空襲近200平民死 反對派責斥大屠殺

2018-02-21 01:52

〔中央社〕敘利亞軍方連續第三天空襲叛軍掌控的東古塔區，造成近200名平民喪生，聯合國警告，東古塔區的情勢急遽「失控」，敘利亞主要反對團體則譴責這項攻擊為「大屠殺」。

法新社報導，敘利亞談判委員會（Syrian Negotiation Commission）指責這項攻擊是「戰爭罪行」，並表示可能退出聯合國支持的談判，以示抗議。

總部位於倫敦的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這場空襲與轟炸已造成至少194名平民死亡，其中57人為孩童。

這個組織表示，光是昨天就有127名平民死亡，其中39人為孩童，為東古塔區（Eastern Ghouta）4年來傷亡最慘重的一天。今晨又有至少50名平民喪生，其中13人為孩童。

位在敘利亞首都大馬士革附近的東古塔區飛地，遭遇空襲、火箭彈和大砲的猛烈轟炸。

東古塔區自2012年起落入叛軍手中，目前是大馬士革附近僅存的叛軍據點。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）已部署增援部隊，顯然為了一舉奪回這個地區。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「敘利亞政權現在轟炸東古塔區，是為了替地面進攻行動鋪路。」

以土耳其為根據地的敘利亞主要反對勢力全國聯盟（National Coalition）譴責當局在東古塔區發動「滅絕戰爭」，同時抨擊「國際間的沉默」。

他們還指控，敘利亞政府的盟友俄羅斯試圖「埋葬」解決衝突的「政治程序」。