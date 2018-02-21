威嚇給錢加媒體運作 川普律師專打點醜聞

2018-02-21 00:46

〔中央社〕美國總統川普長年私人律師柯恩近日自曝付錢給宣稱和川普有染的色情片女星，而受到矚目。「紐約時報」報導，柯恩多年來利用封口費、威嚇和媒體運作等手法，為川普打點醜聞。

柯恩（Michael D. Cohen）13日對「紐約時報」（New York Times）承認，他在2016年自掏腰包13萬美元（約新台幣390萬元）給藝名「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的色情片女星柯立福（Stephanie Clifford）。他宣稱川普集團或川普競選團隊與此無關，但拒絕回答為何付款。

根據「紐約時報」取得的訪談、電子郵件和其他紀錄，柯恩多年來在幕後積極運作封鎖可能對川普構成傷害的新聞。尤其在川普競選總統期間，他過往的不當性行為可能一個個浮上檯面，這位「包打點」律師更加努力在關鍵時刻保護老闆。

報導指出，2015年夏天川普競選活動開跑時，一名前避險基金經理人告知柯恩，他手上握有川普和一名上空女性的合照。柯恩起先怒斥他，之後引導他去找八卦媒體企業全美媒體公司（American Media Inc.）的董事長裴克爾（David J. Pecker）。

報導表示，全美媒體公司的高層當中，包括與川普關係密切的夥伴。這家公司有時會買下與裴克爾的名人朋友和合作夥伴有關的不堪消息，再將這些消息壓住不報。

另外在2016年初，一個法律網站挖出過去訴訟文件，披露川普之前的女性事業夥伴哈特（Jill Harth）曾控告他有性騷擾行為。柯恩隨後發布聲明暗示，哈特「會承認」這個消息不正確。

然而哈特說，柯恩發出的聲明並未獲得她的許可，她仍然維持對川普的指控。這並非柯恩最後一次代替川普性醜聞女主角否認事件。

到了2016年8月，柯恩又得知全美媒體公司和前花花公子雜誌（Playboy）女模麥道高（Karen McDougal）達成的合約細節。按照合約，麥道高不得公開談論她宣稱與川普發生的婚外情。

柯恩並非這份祕密合約中任何一方的代表律師，但他仍在麥道高的律師知會下得知這份協議。更早之前也有人告訴柯恩，麥道高試圖透過全美媒體公司的管道公開她與川普的情事。

這件事過後2個月，柯恩直接介入另一起類似交易，也就是自掏腰包付錢給「暴風女丹尼爾斯」。

上週消息傳出後，外界指控柯恩違反總統競選活動的財務規定。法律專家也指出，柯恩替客戶付款的行為，可能違反紐約的律師倫理規範。