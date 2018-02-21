佛州槍擊歷劫學生 為何形成強力政治聲浪

2018-02-21 00:14

〔中央社〕美國佛羅里達州發生校園濫射案後，倖存學生很快在社群媒體與新聞鏡頭前大談這起暴力事件，並且更廣泛談論令他們失望的政治領導階層，他們勇敢發聲出乎外界意料。

佛州道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）14日發生槍擊案，奪走17條生命。

事發後，歷劫歸來的學生聲浪越來越大，有人發表尖銳言詞、有人接受全國新聞電視台訪談，更有學生投書紐約時報（The New York Times）。

社群媒體上不乏對民選官員的抨擊，尤其針對美國總統川普與佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）。此外，學生正為下個月計劃舉行的全國遊行募資。

過去的槍擊事件從未引發類似行動。「華盛頓郵報」（The Washington Post）分析，儘管這些行動前所未見，但也不令人意外，這次年輕人大舉動員又挺身發言，有若干原因。

●後可倫拜世代

1999年可倫拜高中（Columbine High School）屠殺事件是新型態校園槍擊首例，犯人早有預謀，目標是盡可能殺害最多人。

美國之後數起大規模槍擊皆採類似模式，如2007年維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）案、2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）小學事件，及這回發生於佛州派克蘭（Parkland）的慘案。

這些由個人造成的異常慘劇，對這些學生而言，他們成長在隨時得防範大規模槍擊發生的世代，如同較年長的一輩在消防演習中成長，校園濫射問題已占據他們全部的生活。

這些大規模屠殺被視為一連串單一事件，似乎難以防範，但在學生眼中，他們更可能視校園槍擊為根深蒂固的問題，最好能適當理解並防範。

●處於政治覺醒的年紀

逃過劫難的學生年紀夠大，聲音足以被外界正視。他們也處於青少年晚期，正是政治重要性激增的年紀。

一般而言，投票率隨選民年紀增長而提升，由於個人穩定度較高，投票行為有慣性傾向。但有證據顯示，剛獲得投票權的年輕人比起年齡稍長的族群，會更常投票，部分原因來自新奇感。

選民分析機構Catalist在2014年分析指出，就形塑政治觀點而言，人在18歲經歷的事件遠比40歲的經歷強烈3倍。14到24歲是最能決定個性的年紀。

此外，年輕人也較可能傾向自由派政治立場。

●個人聲音具影響力的時代

對18歲族群而言，推特和臉書存在他們大半人生，他們看過無數推文和臉書貼文在網上瘋傳，深知個人聲音可以被數百萬人聽見。

●總統愛看電視新聞

通常要接觸到總統意味要遞送信函並祈禱好運降臨。但這回可不一樣，倖存學生只要透過媒體鏡頭，就能直接向川普喊話。

川普會在電視上看到他們並聽到他們的聲音。華郵18日的報導就指出，學生們踴躍發言可能已影響到川普。