媽媽先幫你把壓歲錢存起來！父母挪用小孩壓歲錢恐觸法

父母若擅自小孩壓歲錢恐觸法。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2018-02-20 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女大學生因父母離異後不願支付其學費，決定向父母要回過去被「存」起來的壓歲錢，向法院提起訴訟，在法官調解下其父母同意每月支付費用到她畢業，引發網友論戰。

綜合中國媒體報導，中國雲南一名女大生，因父母離異，且離婚後雙方又因對其的撫養及婚後財產分配等問題多次對簿公堂，雙方都不願主動承擔女兒上大學的費用，在奶奶的幫忙下勉強湊足大一學費，為了能繼續就學，這名女大生在奶奶的支持下，要求父母歸還從小到大的壓歲錢，而一狀告上法院。

在法官的調解下，其父母最終同意每月定期支付大學期間的學費及生活費直至她畢業；有中國法院指出，小孩的壓歲錢是別人給小孩的「贈與」，理應屬於小孩所有，不能視為家長的財產。

根據中國《民法》規定：「管理和保護被監護人的財產是監護人的職責之一。」家長一定要向孩子說明清楚，壓歲錢收上來只是為其保管而非沒收，錢還是歸他們支配和使用的，私自挪用孩子的錢屬違法行為。

網友對此意見不一，有網友指出：「你跟你媽說她沒收你壓歲錢是違法的，你看她打你不？」、「好像收的壓歲錢爸媽不用還禮似的」、「父母不回禮給別人，看你還能不能收到壓歲錢」也有網友認為：「看來還是有很多人把孩子看成家長的私有物品啊，難怪孩子的壓歲錢也算是自己私有的，這我也是醉了」、「給了我的就是我的，法律上可不會講什麼『一進一出』的。」