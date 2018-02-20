美駐日F-16發動機起火 丟燃料箱險砸中作業漁民

美軍駐日的一架F-16戰機，今日稍早因發動機起火，起飛後不到3分鐘就返回基地，並在附近的小川原湖丟棄2個燃料箱，嚇壞湖上作業漁民。（美聯社）

2018-02-20 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕隸屬日本青森縣美國空軍基地的一架F-16戰機，今（20）日稍早在起飛後不久，就因發動機起火，在基地附近的小川原湖丟棄2個燃料箱。燃料箱的墜落也嚇壞在湖上作業的漁民，目前沒有傷亡傳出。

根據《共同社》報導，日本防相小野寺五典今日在記者會上表示，該架F-16戰機因發動機起火，被迫丟棄2個燃料箱，並在起飛後3分鐘內，返回三澤空軍基地，美軍也隨後告知日方。

日本防衛省人員在小川原湖湖面，發現疑似零件的物品，已及漂在湖面上的油。小野寺五典說：「我認為應該是在（降落時），為了安全而將燃料箱丟棄。」

根據當地漁民的說法，燃料箱墜落的地點，距離當時正在作業的漁船約400公尺。漁民山田正彥表示，轟鳴聲響起後，有物體在結冰的湖面上墜落，濺起高約15公尺的水花。山田正彥說：「水花大得令人震驚，我想，被砸中可不是在說笑的，沒有人受傷就好。」

青森縣警方已封鎖小川原湖東南側的三澤市市級公路約5公里的範圍，據悉，警方擔心燃料箱內含有有害物質，因而採此措施。

美軍1月後，相繼在沖繩縣發生直升機迫降等問題，日本自衛隊直升機也在本月墜落在民宅內，造成2名機組人員死亡。小野寺五典表示，日方希望能就事故發生的原因，聽取美方的說明，並防止此類問題再次發生。