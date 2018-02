杜特蒂勸中國別管台灣了 拿下菲律賓就好

杜特蒂奉勸中國,別再管台灣了,拿下菲律賓就沒問題。(美聯社)

2018-02-20 15:34

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂戲稱希望菲國成為中國的一省,卻口誤將中國說成中華民國(Republic of China)引發話題;不過杜特蒂的狂言不只如此,他在同個場合也奉勸中國,別再管台灣了,拿下菲律賓就沒問題。

杜特蒂19日晚間在菲華工商總會第10次全國會員大會致詞時談及南海主權爭議,親中遠美立場鮮明的他,再次向中國釋出善意,表達信任中國國家主席習近平,甚至開玩笑說,中國可以把菲律賓當成鄰近福建省的另一個省,中華民國菲律賓省(province of Philippines, Republic of China)。

杜特蒂也說,願意與中國分享菲律賓1/3的石油,但還是要留給菲律賓2/3,菲國要拿多一點,因為中國已經很有錢了。

杜特蒂甚至在談笑間碰觸敏感的兩岸問題,直接奉勸中國,「別管台北(指台灣)了,它很小,就讓它漂浮在那裡,拿下菲律賓就沒這麼多問題。」(Just let Taipei be. It's very small. Let it float there. If you get the Philippines, you won't have a problem.)

杜特蒂發言時,中國駐菲律賓大使趙鑒華也是台下的賓客之一。