杜特蒂勸中國別管台灣了 拿下菲律賓就好

杜特蒂奉勸中國，別再管台灣了，拿下菲律賓就沒問題。（美聯社）

2018-02-20 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂戲稱希望菲國成為中國的一省，卻口誤將中國說成中華民國（Republic of China）引發話題；不過杜特蒂的狂言不只如此，他在同個場合也奉勸中國，別再管台灣了，拿下菲律賓就沒問題。

杜特蒂19日晚間在菲華工商總會第10次全國會員大會致詞時談及南海主權爭議，親中遠美立場鮮明的他，再次向中國釋出善意，表達信任中國國家主席習近平，甚至開玩笑說，中國可以把菲律賓當成鄰近福建省的另一個省，中華民國菲律賓省（province of Philippines, Republic of China）。

杜特蒂也說，願意與中國分享菲律賓1/3的石油，但還是要留給菲律賓2/3，菲國要拿多一點，因為中國已經很有錢了。

杜特蒂甚至在談笑間碰觸敏感的兩岸問題，直接奉勸中國，「別管台北（指台灣）了，它很小，就讓它漂浮在那裡，拿下菲律賓就沒這麼多問題。」（Just let Taipei be. It's very small. Let it float there. If you get the Philippines, you won't have a problem.）

杜特蒂發言時，中國駐菲律賓大使趙鑒華也是台下的賓客之一。