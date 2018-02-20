世界最窮國莫三比克首都 垃圾山倒塌掩埋7間房、17人死亡

莫三比克首都馬布托（Maputo）一處15公尺高的垃圾山昨日凌晨因大雨倒塌，至今共造成17人喪生和數人受傷。（歐新社）

2018-02-20 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕莫三比克首都馬布托（Maputo）一處15公尺高的垃圾山昨日凌晨因大雨倒塌，至今共掩埋7間房子，造成17人死亡和數人受傷，官方憂心仍有人被埋在垃圾堆之下。

綜合媒體報導，倒塌的垃圾山位於與馬布托市中心相距約10公里的胡林區（Hulene），當局早在10年前就曾警告這座垃圾山已經堆積過多垃圾，必須關閉，但當地居民仍不斷在這座垃圾山堆放垃圾，最終釀成悲劇。

卡馬伏塔區（Ka Mavota）議員瑞塔（Despedida Rita）告訴記者：「截至目前，已經找到17具屍體。我們擔心還有人下落不明，所以會持續尋找被掩埋在垃圾堆下的屍體。」

居住在垃圾場附近的居民都較為貧困，他們常會在垃圾場尋找一些能吃或能用的廢棄物，儘管莫三比克當局會在每年雨季的時候將人們驅離，並給他們1塊地，但這些民眾為了謀生，終究會在雨季結束後遷回垃圾場邊緣。莫三比克當局也表示，他們曾經要求鄰近垃圾場的居民搬離，因為此區域的建築大多是違建。

位於印度洋沿岸的馬普托曾是以海灘聞名的旅遊勝地，近年來由於處理垃圾與汙水不力，如今已成為世界上污染最嚴重的城市之一，河水髒汙、街道如同垃圾場。且非洲城市常有外地人為了謀求較高薪的工作而遷入，不只造成非洲城市極高的土地壓力，大量的違建也造成許多社會問題。