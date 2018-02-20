犯下137起案件！ 劍橋大學高材生戀童癖被判32年

英國劍橋大學畢業生、伯明罕大學地球物理研究人員法爾德（Matthew Falder），在網路上偽裝成憂鬱女藝術家，要求10幾歲的少女傳裸照給他。（路透）

2018-02-20 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國26歲的劍橋大學畢業生、伯明罕大學地球物理研究人員法爾德（Matthew Falder），在網路上偽裝成憂鬱女藝術家，要求剛成年的女性和10幾歲的少女傳裸照給他，在他被捕時已接觸300多人，並承認犯下137起案件，最終被判32年有期徒刑。

據《CNN》報導，英國國家犯罪調查局（National Crime Agency，NCA）指出，法爾德在暗網（需要特殊方式才能進入的網路）和用戶討論並分享了強姦、謀殺、虐待、酷刑、戀童等等圖像。NCA資深調查官薩頓（Matt Sutton）表示，在他30多年的執法生涯，從未看過一個罪犯的犯案動機，能造成如此巨大的痛苦。

多年來，法爾德設法躲避調查人員。2012年，他的一個網路ID首次遭到當局注意，當時他以「Inthegarden」為名，使用暗網惡名昭彰的H2TC網站發布10來歲女孩的照片。調查人員當時無法確認「Inthegarden」就是法爾德，但當局在2015年發現，暗網上還有另外兩個ID都是同一位犯罪分子。

為了取得突破，NCA和美國國土安全部、澳大利亞聯邦警察、歐洲刑警組織的組成特別工作小組，在2017識別出這些ID的使用者就是法爾德，並於同年6月將他逮捕。調查官薩頓說，他從來沒有見過一個能夠隱藏這麼久的罪犯。事實上，法爾德一共使用70多個ID來隱藏自己的蹤跡，並在email中使用加密軟體，其犯罪手法相當複雜。