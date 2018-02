2018-02-20 13:32

〔即時新聞/綜合報導〕英國斯托克26歲金髮女子莎曼(kirsty sharman),日前寫紙條嗆出勤運送病患的救護車滾開,不要停在她家門前,甚至用上粗魯的語言,隨後她因為觸犯公共秩序罪遭到起訴,於今日上法院出庭。

據《鏡報》報導,當時救護人員要把呼吸困難的老人送到醫院,救護車擋風玻璃上卻夾了一張紙條,裡面嗆聲這裡不是給救護車停的,還狠嗆就算是整條街倒塌了她也不管(I couldn't give a s**t if the whole street collasped)。

附近住戶透露,莎曼本人根本沒有車,她家門前的空地也非她所擁有,有居民指控她是「來自地獄的鄰居」,因為她會恐嚇街坊鄰里。許多網友對這項消息都感到義憤填膺,警方也迅速處理此案,以公共秩序罪送辦,如今順利起訴。