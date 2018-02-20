政權交接期間接觸中國資金 川普女婿再遭重點調查

川普女婿庫許納在新舊任總統權力交接期間與中國資金接頭，遭調查小組重點調查。（歐新社）

2018-02-20 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）身陷通俄門事件，曾在爭議新書《烈焰與怒火》中被指為「叛國者」，如今特別檢察官穆勒（Robert Mueller）更盯上庫許納在大選期間，與中國企業進行的私人交易，並對他擴大進行重點調查。

根據《CNN》報導，川普當選後，協助與前總統歐巴馬進行權力交接的庫許納被視作川普心腹，並對川普在大選中獲勝起了不小的作用。由穆勒領軍的調查團隊指出，在川普當選總統一週後，庫許納曾與中國安邦保險集團洽談販售在紐約曼哈頓的一所房產，由於他當時協助進行權力交接，與海外資金接頭十分敏感，調查團隊更對此展開重點調查。

報導稱，這是調查團隊首度對庫許納與非俄羅斯國家之間的往來進行調查，而庫許納亦表示將與穆勒及參眾兩院情報委員會合作，提供相關文件及口頭證詞。

此外，去年底公布的「天堂文件」（Paradise Papers）先後爆料，庫許納旗下的房地產網路平台「Cadre」與俄國億萬富豪有鉅額商業往來，加上川普政權移交期間與中國資金接頭，逐漸將庫許納推上通俄門事件的火線。