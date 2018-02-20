美國泳協也傳性侵疑雲！ 數百件性侵案遭掩蓋

美國游泳協會（USA Swimming）前主席Chuck Wielgus涉嫌主導掩蓋多起性侵案件。（美聯社）

2018-02-20 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國游泳協會（USA Swimming）也傳性侵疑雲？美國南加州新聞集團（Southern California News Group）旗下的《橙縣紀事報》（Orange County Register）爆料，美國泳協數十年來掩蓋或無視了數百件的性侵案件，性侵者多為隊上教練。

美國體操協會日前才傳出隊醫納薩爾（Larry Nassar）涉嫌性侵上百位女性的醜聞，現又有報導指出，美國泳協也企圖掩蓋數百件的性侵案，從法庭文件和內部通訊紀錄可發現，性侵者大多為隊上教練，且性侵選手甚至已成為游泳隊的「常態」。

報導提到，美國泳協高層在文件中坦承，多年來知道教練有性侵案，但幾十年來他們並未採取任何措施，至少11起案件中，官員並未對案件進行調查，大多採取息事寧人的做風，隨著性侵案件一個個曝光，隊內主要高層卻幾乎都沒有被更換。

文中指出，美國游泳隊選手數百人曾遭性侵，當中包括許多奧運金牌選手，泳協成員和教練員承認，他們知道在美國國家隊參加重大國際比賽期間發生性侵案件。

目前美國游泳協會尚未對報導做出回應；現仍有不少性侵案仍在打官司中，報導認為，隨著訴訟進行，將會有更多細節曝光。