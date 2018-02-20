13歲時目睹母親被殺 22年後除夕登門連殺仇家3人

張嫌選在除夕當日為母親報仇。（擷取自網易）

2018-02-20 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西漢中市除夕夜（15日）發生一起駭人聽聞的兇殺案，71歲老翁王自新與長子王校軍、三子王正軍遭人上門刺殺，兇嫌張扣扣隨後投案自首，最新消息指出，死者之一的王正軍曾在22年前當著張扣扣的面，用木棒把張母活活打死，想不到22年後竟被長大成年的張男尋上門來為母報仇。

綜合中媒報導，這起兇殺案發生在除夕當日中午12時許，3名死者互為父子關係，其中2人當場死亡，另外1人重傷送醫仍不治身亡。當地民眾指出，張家與王家的恩怨發生在22年前，張扣扣的母親汪秀萍與王家因故發生爭執，遭王正軍當街持木棒朝頭部猛擊，汪女傷重不治，過程全被13歲的張扣扣看在眼裡。

犯下惡行後，王正軍被以故意傷害致人於死罪判刑7年，要求其賠償死者家屬喪葬費用及贍養、扶養、死亡補償等經濟損失共人民幣25萬元（約新台幣115萬元），然而由於前者堅稱無賠償能力，被害人家屬最終僅獲賠人民幣9600元（約新台幣4.4萬元）。

張扣扣的姐姐向警方透露，在親眼見到母親被殺害後，弟弟就變得十分內向，很少與家人交流感情，大家也不太清楚他在想什麼，張父則表示，他（指張扣扣）媽媽死後，從未聽他談起此事，當天上午表現也很正常，想不到最終竟發生慘劇。