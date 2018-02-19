挖礦熱潮GPU短缺 科學家嘆「怎麼找外星人」

虛擬貨幣引起的挖礦熱潮，造成市場搶購GPU，影響到科學研究工作的進展。（彭博）

2018-02-19 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕隨著虛擬貨幣市場擴張，挖礦消耗的大電量、挖礦程式引起關注。近期挖礦程式所需的電腦零件圖像處理器（GPU，又稱顯示晶片）價格飆漲，間接影響科學計畫的進行，其中1項「搜尋地外文明計劃（SETI，Search for extraterrestrial intelligence）」的科學家感嘆，「這樣怎麼找外星人」。

《BBC》報導，SETI的科學家近期無法買到足夠的電腦零件，應付龐大的運算大量數據，並間接影響2個天文台的擴張計畫。加州大學柏克萊分校的SETI研究中心首席科學家韋夫海默（Dan Werthimer）表示，因為不知道外星生物會使用甚麼頻率溝通，他們希望盡可能收聽最多的頻道。

韋夫海默也表示，柏克萊SETI研究中心內的望遠鏡約有100個GPU協助分析數據。但為了擴張吸收更多訊息的計算能力，卻因為市面上對GPU的需求太大而買不到。他指出，「這限制了我們搜尋外星生物、回答『我們在宇宙中孤獨嗎？有其他人在嗎？』等問題」。

挖礦熱潮也影響到其他天文研究計劃，加州大學柏克萊分校天文學教授柏臣斯（Aaron Parsons）為了處理由南非的氫電池陣列（HERA）電波望遠鏡裡350個天線所產生的數據，花費的成本比起過往增加3萬2000美元（約93萬新台幣）。