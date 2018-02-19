買《黑豹》卻放《格雷》...觀眾怒喊：不！

《黑豹》為近期的強檔新片。（美聯社）

2018-02-19 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕尷尬！美國喬治亞州一間電影院上週四（15日）發生放錯電影的烏龍事件，觀眾原購買的場次為強檔新片《黑豹》（Black Panther），電影院卻誤放《格雷的五十道陰影：自由》（Fifty Shades Freed），全場觀眾立刻大叫「不！」，痛罵聲此起彼落。

這場在亞特蘭大戲院（Regal Atlantic Station）的場次，原定播映強檔新片《黑豹》，全場票券完售，座無虛席，沒想到觀眾入座後，映入眼簾的卻是《格雷的五十道陰影：自由》的片頭，在黑暗中的觀眾紛大喊「不」，還有人破口大罵「這是在幹嘛」。

經過10分鐘的哀嚎後，影廳終於發現錯誤，馬上放映「黑豹」給觀眾欣賞；這起烏龍事件也被網友PO上推特，引起眾多網友回應，紛笑回「這個影廳沒有一個人想看《格雷》！」

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