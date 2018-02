買《黑豹》卻放《格雷》...觀眾怒喊：不！

2018-02-19 14:56

〔即時新聞/綜合報導〕尷尬!美國喬治亞州一間電影院上週四(15日)發生放錯電影的烏龍事件,觀眾原購買的場次為強檔新片《黑豹》(Black Panther),電影院卻誤放《格雷的五十道陰影:自由》(Fifty Shades Freed),全場觀眾立刻大叫「不!」,痛罵聲此起彼落。

這場在亞特蘭大戲院(Regal Atlantic Station)的場次,原定播映強檔新片《黑豹》,全場票券完售,座無虛席,沒想到觀眾入座後,映入眼簾的卻是《格雷的五十道陰影:自由》的片頭,在黑暗中的觀眾紛大喊「不」,還有人破口大罵「這是在幹嘛」。

經過10分鐘的哀嚎後,影廳終於發現錯誤,馬上放映「黑豹」給觀眾欣賞;這起烏龍事件也被網友PO上推特,引起眾多網友回應,紛笑回「這個影廳沒有一個人想看《格雷》!」

Aiight so this happened at Atlantic Station. They played 50 shades instead of black panther pic.twitter.com/5WhvX270Y5