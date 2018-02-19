梵蒂岡將承認北京任命主教 雙方3月可能簽協議

最新消息指出，教廷準備做出重大的歷史性讓步，承認7名被北京任命的主教，簽署中梵主教任命協議。（美聯社）

2018-02-19 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出梵蒂岡和中國可能在數月內簽署主教任命達成框架協議，承認7名由北京任命的主教，最新消息指出，教宗已同意與中國簽屬此協議。

教廷與中國恢復外交關係「遲早的事」

根據義大利《米蘭晚郵報》報導，有教廷高層官員透露，目前教廷與中國雙方尚未討論建交問題，但可合理推論，雙方恢復外交關係是「遲早的事」，至於簽屬的時間點，教廷官員則表示「從三月開始，日日都是好日」。

梵蒂岡明白中梵協議「不透明」，會引發教會內部不滿和國際媒體撻伐，但教廷擔心錯過這次簽約時機，北京當局恐會改變主意，「先簽一個壞的協議，總比什麼都沒有好。」

據了解，中梵雙方已確定協議大致方向，現只剩「雙方簽屬代表」、「簽屬地點」等細節待敲定；中國在3月中國全國人大會議之後，可望派代表到羅馬，完成簽署協議的儀式，層級可能是主管歐洲事務的外交部次長。

美國國務院分析，梵蒂岡急於與中國簽下歷史協議的原因有兩個：一是想要擴大在中國的福音傳播，二為希望促成中國地下教會與愛國教會的合一。美國了解梵蒂岡內部對此事，仍存正反兩派看法，但若教宗和教廷國務卿都明確表達立場，將不會表態反對，只會密切評估衝擊。

我國駐教廷大使館對此事已有高度警覺，消息指出，梵蒂岡為了邁向北京，考慮把我國駐教廷大使館遷至馬爾他騎士團，也可能讓台灣另成立對等的「文化機構」。