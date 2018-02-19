日發明「第二皮膚」 可即時監測老人健康

日本研發出一種超薄的顯示器暨監視器，這裝置能如同OK繃般直接貼附在皮膚上，除了能監控健康數據，還能收發表情符號。（法新社）

2018-02-19 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京大學教授染谷隆夫（Takao Someya）成功研發出一種超薄的顯示器暨監視器，這裝置能如同OK繃般伸縮，可以直接貼附在皮膚上，除了能監控健康數據，還能收發表情符號等訊息，可望協助病患和醫護人員或親屬間的聯繫。

據《法新社》報導，染谷隆夫所率領的日本東京大學研究團隊，研發出一種有如「第二皮膚」的穿戴裝置，該裝置厚度僅0.1公分，由長寬16比24的微型LED燈組成，其可伸展的配線安裝在橡皮薄片上，配有輕型電極感應器及無線通訊模組，經由1萬次的伸縮實驗後，LED也能正常使用，同時貼附在人體1週也不會引起皮膚發炎等不適，輕薄到幾乎令人忘記其存在。

東大工程所教授染谷隆夫（Takao Someya）指出，該裝置將造福偏遠地區的老年病患，他們與醫護人員或親屬相隔兩地，透過家庭護理設定，患者將能與家庭醫生無縫接軌分享健康數據，醫護人員也可以即時回復，取代面對面的健康檢查，提供非侵入性的持續監測。

這裝置還能提供簡單的訊息，染谷隆夫說：「如果從孫子那裡收到一條『我愛你』的信息，相信會讓祖父母感到暖心。」共同參與研究的大日本印刷公司計畫進行改良，盼3年後能使其商品化。