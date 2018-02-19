印度驚天詐貸案 珠寶商騙走銀行540億元

印度億萬富翁珠寶商莫迪（Nirav Modi），涉嫌從旁遮普國家銀行（PNB）詐貸18億美元（約新台幣540億元）。（法新社）

2018-02-19 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度旁遮普國家銀行（PNB），於上個月向印度中央調查局（CBI）舉報，控訴億萬富翁珠寶商莫迪（Nirav Modi）等人涉嫌詐貸4300萬美元（約新台幣12.9億元）。不過，這只是冰山一角，隨著案情水落石出，莫迪從銀行騙走的金額總計高達18億美元（約新台幣540億元）。

據《路透》報導，PNB高層和政府調查人員的報告指出，銀行裡有一位經理人在年輕下屬的幫助下，於2011年至2017年間設計並經手這起詐貸案。PNB表示，目前仍在調查他們如何能這樣做又長期都沒有被發現。

莫迪尚未公開回應此案，當地官員透露，莫迪和他的家人在1月就離開了印度，他公司的發言人沒有接電話。現任和前任國家銀行行政人員、銀行審計師與專家，都表示印度的國有銀行體系缺乏問責制和相關標準。印度稅務機關初步調查顯示，印度銀行業整體面臨的各種詐貸金額可能會超過30億美元（約新台幣900億元）。

PNB分部的副經理謝迪（Gokulnath Shetty）與部分員工，已因為涉及操縱詐貸案而被拘留，CBI指出，可能有更多銀行員工涉及此案。不過，當局尚未對莫迪提出任何指控。