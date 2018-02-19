敘北庫德城市遭汽車炸彈攻擊 5死

2018-02-19 04:12

〔中央社〕敘利亞官方的「敘利亞新聞社」（SANA）引述哈塞克（Hasakeh）省的警方消息來源指出，由庫德族掌握的敘國東北部城市卡米什利（Qamishli）發生汽車炸彈攻擊，釀5死7傷。

庫德民兵「人民保衛軍」（YPG）控制敘利亞東北部一條狹長地帶，包括卡米什利所在的哈塞克省大部分。卡米什利位於哈塞克省北部的農業區。

總部設在英國的戰爭監督組織「敘利亞人權瞭望台」指出，前一次鎖定卡米什利的爆炸是去年9月，當時一輛摩托車在當地財政局附近爆炸，造成一名孩童死亡及數人受傷。