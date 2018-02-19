川普寧推文酸通俄調查 不拿俄國開刀

2018-02-19 02:52

〔中央社〕美國總統川普今天推文連發，承認俄羅斯在美國散播不安，成功達成「狂野夢想」。但川普卻再次避免就俄國干擾大選，直接挑戰莫斯科當局。

法新社報導，川普在推文裡譴責前總統歐巴馬沒能遏止俄國，還指控聯邦調查局（FBI）「花太多時間試圖證明俄國勾結川普陣營」，卻忽略情資而未能及時阻止佛羅里達州中學校園槍擊案發生。

即便調查通俄案的特別檢察官16日起訴13名俄國人，並詳述俄國暗地影響2016美國總統大選以暗助川普，但川普至今仍沒對俄國採取行動。

美國情報圈的首長們上週稍早已警告，俄國干擾美國選舉仍在持續，對美國今年國會期中選舉構成威脅。

白宮國家安全顧問麥馬斯特（HR McMaster）昨天在慕尼黑一場安全論壇大會發表演，指俄國干預美國民主進程的證據「無庸置疑」。川普卻在昨天的推文避談俄國的責任，絕口未提他的政府將怎麼處理俄國。

川普昨晚的推文說：「麥馬斯特將軍忘了說，2016大選結果並非因俄國衝擊所致或因俄國而改變，唯一的勾結是俄國與不老實的希拉蕊、民主黨全委會及民主黨人間的勾當。」

川普今天繼續推文道：「我從沒講俄國未介入選舉，我說『可能是俄國、中國，或其他國家與團體所為，或甚至是某個400磅重的天才坐在床上用電腦幹的。』俄羅斯騙局指川普陣營勾結俄國－壓根沒這回事！」

在另一則推文裡，川普還暗指整個問題在於國會與司法部的調查，而非俄國介入。

他寫道：「若俄國想達成在美國國內製造不安、分裂與混亂目的，拜所有的國會委員會聽證、調查與黨派仇恨所賜，他們已成功達成最狂野的夢想；他們正在莫斯科笑掉大牙，美國得聰明點！」，然後又在另一推文說：「歐巴馬當時身為總統，知道這種威脅，卻什麼也沒做。」