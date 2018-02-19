伊朗客機失事未尋獲殘骸 65乘員恐罹難

2018-02-19 00:54

〔中央社〕伊朗一架國內線客機今天墜毀在中部薩格洛斯山區，機上所有65名乘客和機組員恐怕都已喪生，但由於墜機地點有暴風雪，救難人員還難以找到殘骸，當局也尚未確認罹難人數。

法新社報導，阿塞曼航空公司（Aseman Airlines）公關主管塔巴泰白（Mohammad Tabatabai）告訴國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），這架編號EP3704班機由首都德黑蘭的麥拉貝德機場（Mehrabad）起飛後約45分鐘，就由雷達幕上消失。

這是伊朗最近幾個月來第3起重大災難。去年11月克爾曼沙省（Kermanshah）發生強震，造成至少620人喪生；上個月一艘油輪在中國海岸外發生撞船事故，也有30名伊朗船員罹難。

這架ATR-72型雙發動機螺旋槳飛機已服役25年，今晨8時由德黑蘭起飛後，原本要前往西南部城市亞蘇季（Yasuj），約在德黑蘭南方500公里處，但途中墜毀在薩格洛斯山區（Zagros）的迪納山（Dena）。這座山有40處山峰高度超過4000公尺。

這起空難的傷亡人數和墜機地點說法不一，官員後來表示，救難小組仍無法找到殘骸。

塔巴泰白告訴伊朗學生通訊社（ISNA）：「我們仍然未能到達墜機地點，因此我們無法精確和明確證實所有乘客都已喪生。」

他表示，客機上載有60位乘客，包括一個兒童，另有6位機組員。

塔布納克新聞網（Tabnak）報導，一名男子幸運錯過這班失事班機，他表示心情既喜又悲，雖高興逃過一劫，但也為罹難者悲傷。網站並刊出他未使用的機票。這使得機上乘客人數減至59人。

伊朗救難機構地區主管蒲藍法（Jalal Pooranfar）告訴學生通訊社，救援小組已奉派前往可能的墜機區域。他又說：「但是由於有暴風雪，直升機無法繼續飛行。」

紅新月會（Red Crescent）地方辦公室的負責人墨沙維（Seyed Noor Mohammad Mousavi）告訴伊朗通訊社（IRNA），已出動一架無人機協助尋找飛機殘骸。

另一位紅新月會人員說，總計有30支救難小組共120人出動搜救。

伊朗遭國際孤立數十年，國內航空業者機隊老舊，難以維修和更新。據伊朗通訊社報導，阿塞曼航空的機隊就包括至少3架ATR-72型螺旋槳飛機，都是1990年代初期出廠。

部分隸屬歐洲空中巴士公司（Airbus）的ATR公司告訴法新社，正在研究今天墜機事件的詳情。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）命令運輸部，成立危機小組調查這起空難並協助搜救行動。

阿塞曼航空也擁有3架波音727-200型（Boeing 727-200）飛機，歷史幾乎和1979年的伊斯蘭革命一樣悠久，在革命的次年首度飛行。

伊朗2015年與世界列強簽署核子協議，取消對採購飛機的制裁措施是其中主要條款。阿塞曼航空後來與波音公司敲定購買30架波音737 MAX飛機（Boeing 737 MAX）的合約，總價30億美元，並附帶再增購30架的選擇權。

不過，如果美國總統川普實現他的威脅，在今後幾個月決定對伊朗重新實施制裁，這項交易可能泡湯。

銷售飛機給伊朗的交易都必須獲得美國財政部同意，財政部目前已經核准售予國營伊朗航空公司（Iran Air）80架波音飛機和100架空中巴士飛機的交易案。第一批的幾架空中巴士飛機已經抵達德黑蘭。