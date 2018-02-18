加拿大總理是卡斯楚的兒子？ 加國政府提出證據駁斥傳聞

2018-02-18 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前有傳聞指出，加大總理杜魯道（Justin Trudeau）是已故古巴領導人菲德爾．卡斯楚（Fidel Castro）的兒子。加拿大政府在本週否認傳聞，除了古巴方面沒有任何表態外，杜魯道的父母也是在他出生多年後，才首度造訪古巴。

綜合外媒報導，古巴已故領導人菲德爾卡斯楚的長子的巴拉特（Fidel Castro Diaz-Balart）在本月1日自殺身亡，享壽68歲。有傳聞指出，巴拉特在自殺時留下遺書，遺書中指名杜魯道是自己同父異母的兄弟。

有關杜魯道的傳聞，也曾在2016年菲德爾卡斯楚辭世時，於媒體間甚囂塵上。

對於這項傳聞，加拿大政府在本週予以否認。加拿大政府指出，杜魯道出生於1971年12月25日，他的父親為已故加拿大總理杜魯道（Pierre Trudeau），他的母親則為瑪格麗特（Margaret Trudeau）。

杜魯道在他父母結婚9個月後出生，瑪格麗特首次公開訪問古巴，並與菲德爾卡斯楚見面，則是在杜魯道出生4年後的事。

專家指出，瑪格麗特要在更早之前，於無人知曉的情況下造訪古巴，幾乎是不可能。此外，更沒有國家媒體或獨立媒體，對於巴拉特留下的遺書，多做報導。