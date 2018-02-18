美屁孩折斷「兵馬俑手指」當紀念 中國怒求償

在美國博物館展覽的兵馬俑，竟被民眾折斷一根手指。（圖擷取自The Sunday Times）

2018-02-18 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕秦始皇兵馬俑遠渡重洋，至美國費城富蘭克林科學博物館展出，吸引不少民眾前往欣賞，卻有位調皮少年羅哈那（Michael Rohana），折斷兵馬俑的手指，帶回家當紀念品。

綜合外媒報導，24歲的羅哈那在去年12月21日，參加博物館另間展場舉辦的「醜毛衣派對」，卻偷偷潛入兵馬俑展區，還把手臂搭在兵馬俑肩上，開心自拍，最後還折斷一根手指當紀念品；館方直至今年1月8日，才發現展覽的兵馬俑受損，被折斷的手指估值為5千美元（約新台幣14.5萬元）。

聯邦調查局（FBI）在接獲博物館報案後，依循線索，在德拉瓦州（Delaware）找到羅哈那，並問他「你是不是有東西要交出來？」，才發現羅哈那將珍貴的古文物「收藏」在自家抽屜內，當地警方並依竊盜博物館文化遺產、跨州偷運送贓物等罪名起訴羅哈那，直至本週才被獲准交保。

出借兵馬俑的中國陝西文物中心，昨（17）日表示「兵馬俑是我們的國寶，其文物價值、歷史價值、美學價值都是無法估量的」，並已與富蘭克林博物館達成協議，將依《展覽協議書》內相關條款，向羅哈納索賠，並要求將他嚴懲，同時也要求其他展覽兵馬俑的博物館，加強保全措施，以確保文物安全。

這座兵馬俑有2千多年歷史，總價值約為450萬美元（約新台幣1.3億元），富蘭克林科學博物館的「始皇兵馬俑」特展，共有170件展品，包括10件大型兵馬俑，博物館方也已向出借中心致歉。