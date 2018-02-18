西藏大昭寺驚傳火災 中國全面封鎖消息

影片可以看到火勢猛烈。（圖取自YouTube）

2018-02-18 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕西藏拉薩的大昭寺昨晚驚傳失火，網路上有不少網友上傳失火影片，火勢相當大，現場濃煙密布，不過消息疑似被封鎖，微博及微信的相關消息都被刪除，消息指出，雖然火勢很快就被撲滅，但大昭寺的金頂受損嚴重。

中共黨媒中國西藏新聞網在昨晚22時18分發布大昭寺火災快訊，報導稱火勢雖然很大，很快就撲滅，無人傷亡，也無文物損壞。西藏活佛羅珠桑格昨晚也在微博PO文透露，起火點是在大昭寺內後院，並未影響大昭寺主殿。

不過根據其他網友上傳的影片，可以看到火勢熊熊燃燒，大昭寺的金頂也在火焰之中。但很可能是中國官方試圖封鎖消息，因為包括中國鳳凰網、網易新聞都已找不到相關消息，僅能在搜尋結果上看到報導標題，但點進去新聞皆被移除。

有網友稱，西藏公安廳全面查禁消息，微信、微博的相關消息都已被刪除，就連官方也封鎖消息，只稱火勢很快就撲滅。

大昭寺在西元7世紀吐蕃王朝時期興建，在2000年申請成為世界文化遺產，該寺對於藏傳佛教來說有至高無上的地位，寺內有兩千多件佛教文物，鎮寺之寶是釋迦牟尼12歲的等身佛像，這尊佛像年代久遠，是唐代文成公主帶來，寺內有5座金頂，108座佛殿，近幾年更是著名景點，不少遊客會前往參拜。

雖然大昭寺是世界文化遺產，但同時也是中共極敏感地點，過去曾有喇嘛在大昭寺廣場發表演講，宣揚西藏獨立，這讓中共方面相當頭痛。

相關影片請見：

不少民眾被火勢嚇到。（圖取自臉書）

寺內濃煙密布。（圖取自臉書）

外媒也報導大昭寺火勢。（圖取自YouTube）