視察地震災區直升機墜地 增至13死15傷

2018-02-18 02:28

〔中央社〕墨西哥內政部長與瓦哈卡州州長昨晚搭乘軍用直升機巡視地震災區時，直升機失事墜地，造成地面上至少13人喪命，另有15人受傷，但直升機上兩位高官未受傷。

模模7.2強震昨天傍晚侵襲墨西哥，內政部長納瓦瑞提（Alfonso Navarrete）和瓦哈卡州（Oaxaca）州長穆拉（Alejandro Murat）搭軍用直升機前往震央視察途中緊急迫降，那架UH-60黑鷹直升機墜地，撞上一輛廂型車。

這起強震本身造成許多建築物受損，但未傳出人員傷亡消息。

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）發推文表示，內政部長和州長都未受傷，「但很不幸，地面上有多人喪生和其他人受傷。」

瓦哈卡州檢方今天發表聲明說，有5名女子、4名男子和3名小孩喪生，另一名受害人於送醫途中不治。聲明又說，另有15人受傷。

納瓦瑞提告訴特萊維薩電視台（Televisa TV），直升機駕駛於準備降落時，直升機在地面上方約40公尺處失控。他又說，直升機上部分乘客受傷。

那架軍用直升機在距離震央約37公里的西南部城鎮皮諾特帕德唐路易斯（Pinotepa de Don Luis）失事墜地。

內政部表示，鄰近城鎮聖地牙哥賈米特派克（Santiago Jamiltepec）約50棟房舍受損，鎮公所和教堂也受損，但無人因地震罹難。瓦哈卡州當局已設立收容所收容災民，並動員約6000名軍警協助應變。

這起規模7.2強震於16日下午5時39分（格林威治時間23時39分）發生，震源深度24.7公里。強震也造成首都墨西哥市等地約100萬戶住宅和商家停電。