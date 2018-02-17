網攻釀上兆損失史無前例 白宮：恐打擊整體經濟

2018-02-17 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕白宮經濟顧問委員會（CEA）在美東時間16日公布一份報告，指2016年（包括美國總統大選期間）的惡意網路攻擊，造成570億美元至1090億美元（約新台幣1.7兆至3.2兆）的損失，為史上最昂貴的網路攻擊，該報告更警告，未來此現象若持續惡化，恐直接影響國際經濟。

綜合外媒報導，CEA稍早公布的報告針對「惡意網路行動」進行定義，包括試圖破壞電腦、通信系統等硬體裝置，或阻斷服務攻擊、外洩數據及竊取智慧財產、公務、金融機關機敏資料均屬其列，而2016年適逢美國總統大選，期間來自四面八方的網路攻擊頻率更達顛峰，CEA警告，未來此現象若持續惡化，將可能波及整體經濟。

美國參議院情報委員會13日舉行評估「全球威脅」的年度聽證會，廣邀美國國家情報首長、中央情報局、聯邦調查局、國防情報局、國土安全局及國家地理空間情報局等6位局長出席作證，指來自部分「民族國家」的網路攻擊持續增加，部分證詞更直接點名中國，稱其藉此偷取技術機密與信息的渠道及被發現的案例日益增加，並向國會示警。

CEA稍早發布的報告亦支持上述證詞，認為需要藉由政府跨部門及與民間的合作，才得以防範此類攻擊，建議政府與民間企業務必合作並分享數據，以增進未來對「惡意網路活動」的辨識能力，進而降低此類活動造成的損失