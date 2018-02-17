蘋果新總部追求透明化 員工「撞況」頻傳

「蘋果園區」（Apple Park）內部多用玻璃建材，使員工需以警告標示提醒人們「有玻璃」。（圖片擷取自推特@fluffydotorg）

2018-02-17 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果在加州的新總部「蘋果園區」（Apple Park），近日傳出由於內部大量使用玻璃作為建築材料，導致許多員工走路時，一不慎就會「撞上玻璃牆」。

《市場觀察》（MarketWatch）雜誌15日報導，蘋果在加州落成的新總部「蘋果園區」，今年初傳出由於內部大量使用透明玻璃建材，不少員工常常走路不小心撞到玻璃，即使沒有人因此送醫，但仍有人受到輕傷，今年1月初即有1名員工與另1名男性在蘋果園區中撞傷頭部。即使員工以便利貼、警告標示貼在玻璃牆上等方法，提醒人們「此地有玻璃」，但這些「標示」最後仍會以「不符蘋果園區的設計本意」被清除掉。

蘋果園區的設計初衷，旨在創造「開放和自由流動」的工作空間，讓員工們在其中「彼此建立聯結、合作和對話」。

目前蘋果發言人尚未對此發表評論，也不清楚有多少起員工「撞到玻璃」的案例發生，但這不是第一次有人在蘋果的特殊工作和店面環境中發生意外。2011年曾有顧客撞上蘋果商店的玻璃牆且撞斷鼻子，並因此控告蘋果。