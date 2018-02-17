墨西哥規模7.2強震 首都強烈搖晃

墨西哥今天發生規模7.2強震，首都感受到劇烈搖晃，許多民眾逃往街道上避難。（歐新社）

2018-02-17 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥今天在當地時間下午5點39分發生規模7.2強震，震央位於墨國西南部的瓦哈卡州（Oaxaca）城市Pinotepa de Don Luis東南方，首都墨西哥城也感受到強烈搖晃，目前災情不明。

根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey）公布的資料，這起地震規模高達7.2，震央深度24.7公里，主要是科科斯板塊和北美板塊之間發生淺層逆衝斷裂造成的，這一帶的地震頻仍，經常造成災情，但今天這起地震造成多少災情仍不明。

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#BREAKING: Large Tremors Following Magnitude #Earthquake - 7.5 In South #Mexico pic.twitter.com/dZhshxCiJn — Kevin W （@kwilli1046） 2018年2月17日

墨西哥發生規模7.2強震，連首都墨西哥城都感受到劇烈搖晃。（圖擷自USGS）