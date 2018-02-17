川普欲除依親移民 岳父母簽證身分受關注

2018-02-17 01:52

〔中央社〕美國總統川普致力移民政策改革。然而第一夫人梅蘭妮亞．川普的父母得以在美國居留，是否正是得力於川普想要終結的「連鎖移民」（chain migration），受到各界關注。

生於斯洛維尼亞的梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）1990年代中期首度抵美，2001年取得綠卡，後來嫁給川普，最終成為美國首位移民第一夫人。

這本來可以是個鼓舞人心的移民故事，如果她丈夫尚稱短暫的政治生涯不是一開始就被反移民的煽動主義主導的話。川普這項施政作風，反而使得自己妻子的移民故事充滿偽善的指控。

網路媒體Vox報導，最新一把火還燒到梅蘭妮亞的父母克納夫斯（Viktor Knavs）和里查莉加（Amalija Knavs），目前似定居美國的兩人十分投入養育和照顧外孫拜倫．川普（Barron Trump）。

這本來也不是什麼值得一提的事，不過別忘了，禁止美國公民為雙親的簽證做保，這是川普政府移民政策核心，華府在這上面著墨甚多。

如此一來反而讓人質疑，克納夫斯和里查莉加所持美簽，會不會正是川普想要廢除的那一種？白宮對此拒絕回答，頗耐人玩味。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，克納夫斯夫婦的簽證身分有兩種可能性，其中包括兩人可能持IR-5簽證，以成年美國公民父母的身分成為合法永久居民。但由於兩人似以外祖父母而非工作的資格取得美簽，他們也可能持有延期的觀光簽證。

如果他們是觀光簽證持有人，那麼白宮不肯明講的理由令人費解。川普政府不曾提出要對觀光簽證進行任何變革，正好坐實了白宮所謂的讓公民為外國出生雙親的永久居留簽證做保毫無迫切需要的主張。

如果梅蘭妮亞的父母持有IR-5簽證居留美國，白宮廢除這個簽證類別的提議將再度成為政治論戰的焦點。在白宮14日上午的記者會中，官員回答有關克納夫斯夫婦的提問時強調「不評論個案」，還說「只因過去有過那樣的政策，就認為未來也將無限期照辦」，是種「謬論」。

白宮無法針對克納夫斯家的情況明確回答，或提供讓人一目瞭然的文件，這堪稱更廣泛不誠實模式和不透明交易的一部分，也讓川普團隊在各式各樣問題上，更加啟人疑竇。