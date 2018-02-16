畢業照「怎麼都是妹」！主角模糊失焦變前景

攝影師友人將畢業照背景放在後方女子，主角則模糊失焦。（圖擷取自Narongrit Trainarong臉書）

2018-02-16 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕請好友幫拍畢業照卻變背景？泰國一名畢業生Narongrit Trainarong日前在臉書分享，好友幫他拍的畢業照，每張照片的焦點都在後方的女生，自己則模糊失焦，變成前景。

Narongrit Trainarong上週五（9日）在臉書分享一系列畢業「失焦照」，只見多張照片都沒對焦成功，焦點始終在後方的女子身上，不管場景在室內或室外，背景人潮擁擠或空蕩，擔任攝影師的友人，總能將他身後女子的身影清楚照下。

許多網友看到照片後，不禁笑回「攝影師也太壞」、「重點大誤...」，事後Narongrit Trainarong則解釋，這是他和友人一時興起，想拍一組重點模糊的搞笑照變，他也澄清，友人還是有盡責幫他拍「正經」的畢業照。

攝影師友人將畢業照背景放在後方女子，主角則模糊失焦。（圖擷取自Narongrit Trainarong臉書）

場景換到空蕩室內，焦點一樣在後面女子身上。（圖擷取自Narongrit Trainarong臉書）