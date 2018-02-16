不完美就是一種美 「醜模」進軍倫敦時裝週

長脖子、厚斗、歪鼻子，這並非一般世俗所謂的「美」，但倫敦一間模特兒經紀公司「Ugly Models」讓這些特質呈現出與眾不同的魅力。（法新社）

2018-02-16 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦時裝週盛大展開，有別於過往全是俊男美女模特兒閃耀伸展台，倫敦另類模特兒經紀公司「醜模特兒」（Ugly Models）也進軍展場。

《法新社》報導，長脖子、厚斗、歪鼻子，這並非一般世俗所謂的「美」，但倫敦一間模特兒經紀公司「Ugly Models」讓這些特質呈現出與眾不同的魅力，倫敦時裝週上，便有數名「醜模」登台亮相。經紀公司負責人佛蘭契（Marc French）表示：「不使用傳統模特兒，是在讚揚多樣性，為時尚圈帶來更多光芒」。

報導指出，佛蘭契說，他們是一個有「個性」的經紀公司，「高矮胖瘦應有盡有」。他以法國影星「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）舉例：「看看他，充滿個性魅力。因為與眾不同而性感。」

報導表示，「Ugly Models」於半世紀前創立，辦公室內有一幅搖滾巨星鮑伊（David Bowie）的肖像，並引用其名言「不完美就是美，而瘋狂是種天賦」做為公司座右銘。